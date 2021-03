Elitair of wollig?

Moeilijk hoor, wat te kiezen? Als we het nu eens omdraaien: wat moet je niet kiezen? Daar ben ik zo uit. Forum, PVV en VVD zullen nooit mijn stem krijgen. Over de FvD en PVV hoeven we het niet eens te hebben. En hoe goed Rutte het volgens velen ook doet, ik zie niet waar ze dit op baseren. En dan heb ik het niet over het leiden van een land in coronatijd. Hoewel hij dat in het begin helemaal niet zo verkeerd leek aan te pakken. Het vertrouwen in hem daalt, maar hij staat in de peilingen toch bovenaan. Waarom? Omdat hij er al zo lang zit, omdat hij alles zo leuk weglacht? Ik weet het, kritiek leveren is makkelijk, en ik kan het zelf niet beter, maar ik zit dan ook niet in dat torentje. Gelukkig niet.