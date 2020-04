Elke avond is corona-avond, omdat ik blijkbaar niet anders kan of wil

Kijken is trouwens wat veel gezegd, want na het journaal en de afwas gebruik ik de tv vooral als radio. Films, herhalingen van oude sporthoogtepunten, of andere programma’s kijk ik niet. Ik heb me al een paar keer afgevraagd waarom ik niks anders op heb staan, temeer omdat zo’n corona-avond deprimerend begint en nog een stuk deprimerender eindigt, omdat uit die emotionele frontberichten vooral de wanhoop en onmacht van het zorgpersoneel spreken.