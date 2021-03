‘Elke dag anders dus. Soms wat hectisch, maar gelukkig nooit saai’

Flexibiliteit is een eigenschap waar je best wat aan hebt als je voor de klas staat. De dagen lopen doorgaans iets anders dan verwacht, maar eigenlijk vind ik dat juist fijn. Afgelopen week was daar weer een schoolvoorbeeld van. Vergeef me de woordspeling. Halverwege de dag moest een collega met spoed naar huis; aan mij de vraag haar klas in de middag over te nemen en samen te voegen met mijn eigen klasje. Onvoorbereid voor zo’n grote groep staan, waar ik maar een paar namen kende, vond ik eigenlijk best spannend. Zeker ook voor mijn eigen groep, in het bijzonder het meisje voor wie het de eerste schooldag was. Mijn zorgen bleken natuurlijk onnodig, want vrijwel alle kinderen gingen naadloos mee in deze ‘change of plans’. En hoewel het waarschijnlijk niet de meest gestructureerde middag was in die klas, gingen de meesten toch met een klein beetje nieuws kennis naar huis. Waaronder ikzelf overigens.