Elke minuut worden 48 voetbalvelden aan bos vernietigd

Column Er bestaan eigenlijk geen zinnige woorden om de aanslag op Peter R. de Vries adequaat te omschrij­ven

7 juli Over de boeren had ik het vandaag willen hebben. Over hoe leden van de Farmers Defence Force weer zouden gaan demonstreren en hoe je dat bijna – als de problematiek niet zo complex was – als iets positiefs zou kunnen beschouwen; dat ellendige virus is nu kennelijk eindelijk dusdanig onder controle dat er weer een beetje ruimte is voor de orde van de dag. In dit geval die goeie ouwe, weinig sympathieke trekkerterreur.