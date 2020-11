En dan denk je niet meer aan die gekke Trump of Zwarte Piet

ColumnJeetje, die René van Renesse is gelyncht door de woedende bevolking van Luik! En met reden, want hij had hun burgemeester vermoord.

Het gebeurde in 1637 dus wat kan het schelen, zal u zeggen. Nou, dat wordt misschien anders als ik er bij vertel dat die Van Renesse destijds eigenaar was van ons kasteel Heeze.

Ik was daar deze week voor een artikel over het nieuwe beheerdersechtpaar. Hoe is het om te wonen bij een kasteel? Om je hondjes te laten zwemmen in de slotgracht; om dagelijks de geportretteerde adel van eeuwen her toe te knikken; om zo, vanuit je voordeur, in een van de meest schilderachtige decors van onze provincie te stappen?

Quote En dan stuit je dus op zo'n René van Renesse. Gelyncht en wel.

En als je dan met die beheerders in dat kasteel bent geweest, wil je toch iets meer weten over de geschiedenis en de bewoners ervan. En dan stuit je dus op zo'n René van Renesse. Gelyncht en wel. Trouwens, vóór hem was het kasteel van de familie Van Horne en de laatste uit die familie was Willem van Horne (oftewel Willem van Heeze) en die is onthoofd. In 1580. Wegens hoogverraad.

Gobelins uit de ateliers van Lodewijk XIV

Ik leer nog meer. Bijvoorbeeld dat het ‘nieuwe’ deel (1659) van het kasteel ontworpen is door Pieter Post. En dat was ook de ontwerper van het Mauritshuis en Huis ten Bosch. Ik leer dat de gobelins waarlangs ik die ochtend nog met mijn hand gestreken heb, komen uit de ateliers van Lodewijk XIV en gekocht zijn door Francois Adam Baron d’ Holbach. En dat die het kasteel in 1750 aan zijn neef Paul Thierry schonk en dat was een beroemd filosoof.

Sinds 1760 is het kasteel van de familie Van Tuyll van Serooskerke. Als ik de huidige baron (Sammy) aan de telefoon heb voor wat aanvullende informatie, vertelt hij over de huidige tijd, waarin het vooral de vrijwilligers zijn die het kasteel overeind houden. De rondleiders, de tuinlui en de groep vrouwen die ze de engelen noemen bijvoorbeeld. Omdat ze met engelengeduld de gordijnen uit 1795 hebben gerestaureerd: 500 uur werk per gordijn.

Een mooi vak

Als ik neerleg en naar mijn aantekeningen kijk, realiseer ik me dat ik de hele dag nog niet aan corona heb gedacht. Net zo min als aan die gekke Trump of zwarte Piet. En dan weet ik weer: wat heb ik toch eigenlijk een mooi vak.

Volledig scherm Corrie de Leeuw. © Joost Hoving