En weer een mislukte proef: de ‘excellente’ school

Column Ontgroenin­gen zijn primitieve uitingen van lage machts­drift

Terwijl ons land vorige week helemaal in de ban was van de verkiezingen van de Provinciale Staten opende het Vlaamse journaal bijna elke avond met de rechtszaak over de dood van de student Sanda Dia, die bij de uiterst wrede ontgroening van studentenclub Reuzegom uit Leuven om het leven kwam. Dat gebeurde eind 2018.