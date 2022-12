En weer zijn mensen met de kleinste portemonnee de dupe

Column Die absurde tien minuten hadden een onverwacht vuur in mij wakker gemaakt, kort en hevig

Een van de mooiste titels van Suske en Wiske is Het bevroren vuur, een van de eerste afleveringen van de serie. Veel schitterende titels uit die beginperiode gingen een eigen leven leiden, zoals Het zingende nijlpaard en de Tuftuf-club. Maar Het bevroren vuur vond ik in mijn jonge jaren al prachtig, omdat er zo´n beeldend, mysterieus contrast in de titel zat.

12 december