En wij dankzij SBS6 maar vergoeilijkend lachen om multimiljonair Peter Gillis

INGEZONDEN OPINIE Minister van Mentale Zaken; maak mentale gezondheid net zo belangrijk als fysieke en zet dat in akkoord

27 april EINDHOVEN - Een kind voor wie een ingrijpende operatie nodig is wordt met spoed geholpen. Een kind dat last heeft van ernstige angstaanvallen kan in de praktijk van alledag soms maandenlang wachten op gespecialiseerde psychiatrische hulp.