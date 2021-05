Energieproeftuin Brainport; laat regio voorop lopen met nieuwe snufjes in besparing en opwekking energie

INGEZONDEN OPINIEHEEZE-LEENDE - De MRE (Metropool Regio Eindhoven) bombardeert ons als IVN (Instituut voor Natuur Educatie) met dikke rapporten, webinars en factsheets over de energietransitie. We krijgen een overdosis aan informatie.

Maar het wil niet lukken met de communicatie. Woorden als draagvlak en participatie schieten in de teksten als paddenstoelen uit de grond. In de praktijk zie je ze zelden terug.

Wij gaan hier niet oplepelen waar het in de RES (Regionale Energie Strategie) allemaal aan tekort schiet. We gaan verbeterpunten aanreiken. Want klimaatverandering maakt niet vanzelf rechtsomkeert. Maar je hebt wel draagvlak nodig. En dat begint bij bewustwording. Dus betrek de mensen erbij. Ga het gesprek aan. Maak bewoners deelgenoot van het probleem, van de urgentie én van de mogelijke oplossingen.

Slim mengpaneel energiegebruik

Ontwikkel als MRE een slim mengpaneel waarmee je kunt laten zien hoe je kunt besparen op je energiegebruik. Laat daarbij telkens zien wat een ingreep je kost, maar ook wat die je oplevert. Maak die winst zichtbaar: voor de eigen portemonnee, voor de energietransitie én voor het klimaat. Investeer daarbij extra in besparing en beloon daadwerkelijke vermindering van het energieverbruik. Geef een ‘omgekeerde kwantumkorting’ of een WOZ-verlaging. Alles wat er bespaard wordt, hoeft immers niet te worden opgewekt.

De mensheid en ook onze energiebehoefte zal blijven groeien. Het aardoppervlak neemt echter niet toe. We hebben ruimte nodig voor wonen, werken, verkeer, landbouw, natuur, recreatie, enzovoorts. Nu inzetten op een enkelvoudige functie van die schaarse ruimte - zoals een zonneveld - kunnen we ons niet permitteren.

Bestaande en nieuwe ontwikkelingen dienen beoordeeld te worden op hun maatschappelijk én ruimtelijk rendement. Daarom pleiten we voor het benutten van álle structuren. Denk behalve aan daken ook aan gevels, raampartijen, parkeerterreinen, bermen, geluidswallen, kassen, enzovoorts.. Zet in op dubbel-doel-combinaties. Scharrelkippen of fruitteelt onder transparante panelen. Snelfietspaden met windscherm annex regenoverkapping van panelen.

Zorg voor opwek en opslag zo dicht mogelijk bij de gebruiker. Daarmee voorkom je transportverlies en filevorming op het netwerk. Omdat economisch denken ook zijn keerzijde heeft, pleiten we ervoor dat bij keuzes voor opwek ook de milieubelasting meegewogen wordt en dat er een statiegeldregeling komt voor ontmanteling aan het eind van de rit. Voorkom dat we de last van milieuvriendelijke verwerking van nauwelijks recyclebare wieken en panelen doorschuiven naar een volgende generatie.

Geen innovaties op voorhand uitsluiten

De Nationale Energie Strategie zweert bij “bewezen technieken” en sluit veel innovatieve opties op voorhand uit. We leven hier in de MRE echter in de slimste regio van de wereld. De RES biedt een uitgelezen kans voor onze regio ook hier de slimste te zijn en voorop te lopen. Dus plan nu niet alles tot en met 2030 vanaf het bureau dicht met windmolens en zonnevelden. Vertrouw op het innoverend vermogen van onze mensen in onze universiteit, onze hogescholen, instituten en bedrijven. Maak van Brainport een proeftuin voor nieuwe technologieën en innovaties.

Schrijf als MRE, samen met het IVN en anderen, een uitdagende prijsvraag uit voor een ‘Warmte-Wissel-Wonder’. Als we de hitte van onze steeds warmere zomers opslaan om die ‘s winters weer binnenshuis te benutten, dan zijn we een heel eind. Geef de brains van Brainport de kans om deze klus op een slimme manier duurzaam te klaren. Want die slimmigheid zit ook in onze natuur.

Ben Pollmann, Gabri Vervoort en Frank van den Dungen, IVN Heeze-Leende