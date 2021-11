Enexis kan zonnestroom weigeren; bouw pas zonneparken en windmolens als er capaciteit is

INGEZONDEN OPINIESTERKSEL - De ontwikkeling van een zonnepark in Budel gaat niet alleen over het geleverde vermogen (ED 17-11), maar ook over hoeveel energie er verloren gaat door capaciteitsgebrek.

Elke gemeenteraad in Nederland buigt zich over de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES). In de RES regelen we met elkaar wat elke gemeente gaat bijdragen in duurzaam opgewekte energie uit zon en wind. Dit heet een bod, en alle gemeenten hebben inbreng gehad in het formuleren van de randvoorwaarden. Ook hebben zij kunnen reageren op de plekken waar energie duurzaam opgewekt zou kunnen worden (de zoekgebieden).

Flinke oppepper nodig

Waar we het te weinig over hebben, maar wat we wel weten, is dat het huidige elektriciteitsnetwerk een flinke oppepper nodig heeft. Enexis en Tennet berekenen op het moment de investeringen nodig om de capaciteit op het netwerk te vergroten, de bekabeling in de grond, de transformators, de hoogspanning. Met plannen voor flinke upgrades van hoogspanningsstations zoals aan de Panweg in Maarheeze. Want er zijn ‘initiatieven’; van zon-op-dak bij agrariërs tot zonneparken, zoals bijv. Sunvest in Budel. Waarbij overigens veel gemeenten afspreken de zonneladder te volgen met voorkeur voor zon-op-dak.

Er moet dus flink uitgebreid, gestuurd en dus gemanaged worden. Op een zeer zonnige dag is er op piekmomenten teveel vraag naar terug lever capaciteit op het net. Het door Enexis uitgebrachte rapport ‘Congestiemanagement HS/MS station Maarheeze’ in juni 2021 spreekt van 216 % overschrijdingen van de veilige transportcapaciteit in het geval van nieuwe, nu al bekende aanvragen. Congestie betekent hier: filevorming op het netwerk.

Quote Enexis kan stroom ‘weigeren’, op een dag met teveel zon gewoon uitschake­len zo’n zonneveld Maaike van Breugel-Smolders

Men kan deze elektriciteit er dus niet bij hebben, het net is vol. Een voltooiing van de (nu ingeschatte) benodigde uitbreiding van HS/MS station Maarheeze verwacht men eind 2031. Tot die tijd kan Enexis een zgn. spitsstrook in het hoogspanningsnet gaan benutten voor extra transport van opgewekte energie. Of koersen op transportmogelijkheden naar stations die nog niet overbelast zijn (in stedelijke gebieden). Of stroom ‘weigeren’. Dat staat zwart op wit in het rapport. Bij een dag met teveel zon gewoon uitschakelen zo’n zonneveld.

Terug levering, opslag of direct gebruik

Ik pleit ervoor dat gemeenten in hun bod voor de RES 1.0. opnemen dat ze duurzame opwek initiatieven kunnen faseren. Dus pas aanleggen als er concrete afspraken zijn over terug levering, opslag of direct gebruik. Dat geldt voor zonneparken en zeker ook voor windmolens! Dit geeft ook weer een kans aan het benutten van de geschikte daken voor zon-op-dak. Nu zijn de projectontwikkelaars er als de kippen bij om zich aan te melden voor ruimte op het net. Hun tempo wordt daarmee beloond terwijl de voorkeur van gemeenten (zon-op-dak) te weinig benut kan worden.

De netbeheerders vragen de politiek hen te helpen de rangorde te bepalen. In hun pleidooi klinkt door dat ze dan voorkeur hebben voor beleid dat minder eenzijdig stuurt. Niet alleen op tempo en dus kwantiteit maar ook op duurzaamheid, lees kwaliteit. Realiteitszin helpt bij de rol van de gemeenteraden en biedt meer kansen op volle zonnedaken. Van kansrijke landbouwgronden volleggen met zonnepanelen zouden we zomaar eens spijt kunnen krijgen.

Maaike van Breugel-Smolders uit Sterksel is raadslid in Heeze-Leende namens AbHL