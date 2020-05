Er gebeurt veel, maar eigenlijk ook niks

Hij woonde hemelsbreed twee kilometer van me vandaan en we hadden allebei een dochter. We gingen heel ver terug. In onze jeugd was hij de rechtsbuiten van het elftal en ik de stormram. We waren allebei in dezelfde stad gaan studeren, hadden nog een poosje bij elkaar in huis gewoond en waren door de jaren heen veel samen op stap geweest. De laatste decennia gingen we ongeveer elke maand wel een keer bij elkaar op bezoek, om bij te kletsen en voetbal te kijken.