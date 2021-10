Er ontstaat een soort kijktribune, die neerkijkt op rouwende bezoekers van het kerkhof

Column Crop top deed me denken aan roktok

16 oktober Onze dochter zei het terloops, alsof ze er zelf geen belang aan hechtte: oh ja, ik heb in de stad ook nog een crop top gekocht. Een wat? vroeg ik. Dat vroeg ik niet bij alles dat ik niet kende, maar ik voelde me meteen aangetrokken tot de klank. Dat was zo’n kort truitje waarbij je de navel kon zien.