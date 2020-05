Er was geen vuiltje aan de lucht. Maar nu hebben we dus wat wolven rondlopen

ColumnOver een paar weken staan ze hier in de wei: onze drie nieuwe schapen. Een moeder met twee lammeren, om precies te zijn. Voor ze hun tanden in de grasmat kunnen zetten, moeten wij nog even volle bak gas geven. De palen staan inmiddels in de grond, nu nog het gaas. Tot zo ver geen vuiltje aan de lucht. Tot voor kort was dit ook eigenlijk niks om een column over te tikken. Maar nu hebben we in Brabant dus wat wolven rondlopen.