Er zijn veel zorgkanjers in ons land; het is niet code zwart, maar code geel: koester onze enorm goede zorg

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Code zwart, waarin patiënten zorg wordt geweigerd door de overbelasting van het systeem, is een groot schrikbeeld. Gelukkig is de praktijk in de zorg nog zeer positief: code geel.

Er moet mij iets van het hart, mijn hart dat huilt. Ze huilt omdat onlangs mijn lieve moeder op veel te jonge leeftijd, 71 jaar, is overleden. Niet aan Corona (terwijl ze wel besmet was) maar aan uitgezaaide long- en borstkanker. In een tijd waarin veel wordt gesproken over code zwart heb ik een code geel verhaal waarmee ik hoop wil geven in deze onzekere tijden. Dat er een basis is waar we met velen toegang tot hebben en we ervoor moeten strijden dat te blijven zien én voor iedereen mogelijk te maken.

Drie dagen later slecht nieuws

Met code geel bedoel ik de enorm goede zorg die we in Nederland beschikbaar hebben. Van de 3e lijn tot het eigen sociale netwerk. En daar begint mijn code geel verhaal van 4,5 jaar zorg in palliatieve sfeer. In 2017 kreeg mijn moeder van de huisarts een snelle verwijzing naar het ziekenhuis. Drie dagen later kregen we slecht nieuws. Het is kwaadaardig.

Een behandeltraject in het MMC Veldhoven volgt. Met vele gesprekken waarin we meegenomen worden in de werkwijze van de artsen en de zorg die mogelijk is. Zorgvuldig, op zoek naar ‘wonderen’ en in verbinding met ons als gezin. Steeds weer werd de tijd genomen. Tot een half jaar geleden behandeling echt geen optie meer was en de zorg van de longarts over ging naar de huisarts en het palliatieve team van Redbeez.

Quote Als je uitgaat van wat wél lukt en daar je energie naartoe brengt dan krijgen zelfs de diepste dalen kleur

De laatste fase van mijn moeders leven begon. Kijken we naar code zwart of zetten we onze blik op code geel? Als je uitgaat van wat wél lukt en daar je energie naartoe brengt dan krijgen zelfs de diepste dalen kleur. Toen mijn moeder viel en de ziekte genadelozer begon toe te slaan was team 4 van Redbeez voor ons beschikbaar. Ze bewogen naast ons als gezin. Daarbij werden we ontzettend gesteund door visite, hulp en cadeautjes van familie, vrienden en buren. Dat waardevolle onvoorwaardelijke netwerk is onmisbaar geweest in het ervaren van code geel.

Het moment dat Corona bijna ons hele gezin besmette. Huisartsen van onze verschillende gezinnen een ander advies gaven en wij maar een beroep deden op ons eigen gezonde verstand maakte de situatie kwetsbaar maar het vertrouwen bleef. In beschermingspakken stonden we bij haar bed. De professionele zorg nabij, ook met bescherming en zonder angst besmet te raken.

We hebben warm en in liefde afscheid kunnen nemen.

Zorg als fundament

‘Haar ogen hebben ons tot het laatst gevonden’ was de tekst op de rouwkaart die via Dela samen met ons tot stand kwam. Zij hebben ons, net als de voorgangers in de zorg, fantastisch begeleid. Ook hier was het de code geel die overheerst. Waar zorg als fundament aanwezig is voor vele gezinnen, waar een eigen netwerk gebouwd is die naast professionals, voor elkaar zorgen. En waarin de afstemming, wanneer je naar elkaar luistert, elkaar hoort, ziet en aandacht geeft, gevonden wordt. Waar zaken in korte tijd geregeld worden, financiering aanwezig is en bovenal de wil om de mens te ondersteunen voorop staat.

We hebben zo ontzettend veel kanjers rondlopen in ons land, die elke dag het goede doen. Voor elkaar, voor zichzelf en voor de bril waar je door wil kijken. En wat doe je nu liever? De donkere zwarte tunnel inkijken? Of de kleur geel met het gevoel van positiviteit ervaren?

Ik kies, mede namens mijn moeder die de tunnel al door is, voor code geel.