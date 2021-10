Ergernis tussen gevaccineerden en ongevaccineerden: corrigeren, isoleren, beboeten of respect voor keuze?

LEZERS REAGERENEINDHOVEN - Moeten maatregelen van de regering om de coronapandemie in te dammen vooral gericht worden tegen mensen die niet gevaccineerd zijn, of is dat een onrechtvaardige discriminatie van mensen die een vrije keuze maken?

Niet alleen lezers hebben een scherpe mening over de aanpak van de coronapandemie. Ook twee columnisten van deze krant staan in deze kwestie lijnrecht tegenover elkaar. Daphne Broers stelt in haar column woensdag dat ze mensen de toegang ontzeggen omdat ze een andere keuze maken veel en veel te ver vindt gaan: ‘het duwt een wig tussen ons allemaal in’. Haar collega Jos Kessels schrijft donderdag dat ongevaccineerden de nieuwe stijging van het aantal opnamen in ziekenhuizen bepalen en dat ‘de asocialen de consequenties van hun gevaarlijke houding dienen te aanvaarden’.

Gerard Hendriks uit Liessel vindt dat je de privacy van mensen moet respecteren maar tegelijk het groter geheel voorrang moet geven, zeker als het om de gezondheid van een héél land gaat. „Ik als gevaccineerde erger me kapot aan al degene die niet gevaccineerd zijn. Zij schreeuwen het hardst en worden het meest gehoord en aan het woord gelaten terwijl uit elke enquête blijkt dat de meerderheid voor het aanpakken van niet gevaccineerden is.”

Martien de Wit uit Valkenswaard vindt testen juist veiliger. „Elke keer als ik naar een concert ga, ben ik enkele uren ervoor getest en vrij van Covid-19 bevonden. Ik zal dus niemand besmetten. In de zaal om mij heen zitten honderden geprikte mensen die nog nooit getest zijn en mogelijk drager van het virus, waardoor zij mij kunnen besmetten. En nu wil Hugo de Jonge de geteste en bewezen ongevaarlijke mensen zoals ik gaan verbieden naar concert of theater te gaan. Dat is niet alleen onlogisch, maar het is weer zo’n wereldvreemde maatregel die niet gaat helpen bij het bestrijden van het virus.”

Quote Niet gevacci­neer­den zijn een bedreiging voor zichzelf, voor elkaar, voor ieder die zij ontmoeten en voor onze volksge­zond­heid Jean Peeters

Alle ongevaccineerden krijgen corona schrijft Ben Geerts, uit Eindhoven. „De ic’s lopen dus vol en behandelafspraken van ‘normale’ patiënten worden afgelast. Duitsland, Italië en Vlaams België gaan de derde corona prik geven aan zeventig plussers en zwakke groepen. Nederland loopt weer achteraan en politiek Den Haag laat zich leiden door schreeuwende kamerleden zoals Geert Wilders en Kees van der Staaij, terwijl het geduld van gevaccineerden inmiddels op is. De derde coronagolf klopt, nee bonst, op de deur.”

Volgens Jean Peeters uit Eindhoven ontregelt het aantal ongevaccineerde covidpatiënten in de ziekenhuizen de hele gezondheidszorg. „Het bewijst overduidelijk hoe belangrijk dat vaccin is voor ons allemaal. Moeten wij dan als volk begrip blijven houden voor die weigeraars? Overal waar mensen in de maatschappij een bedreiging vormen voor anderen wordt ingegrepen, gecorrigeerd, geïsoleerd of beboet. Waarom hier niet? Want zij zijn een bedreiging voor zichzelf, voor elkaar, voor ieder die zij ontmoeten en voor onze volksgezondheid.”

Eke Vriens uit Knegsel zoekt de oorzaak van de problemen bij een falend kabinetsbeleid waardoor er te weinig IC bedden zijn. „Dat is de reden dat geplande operaties niet door kunnen gaan en het wordt tijd dat de overheid daarover de hand in eigen boezem steekt. Het wordt vervelend dat mensen die niet gevaccineerd zijn in de media uitgemaakt worden voor asociaal, dom, saboteurs van de gezondheid en zo nog wat. Mensen die zich niet laten vaccineren hebben daar uiteenlopende redenen voor, het zijn niet allemaal antivaxxers of complot denkers.”

Ad Thijssen uit Eindhoven schrijft over mensen in de Bible belt en Jehova's getuigen. „Zij mogen geen bloed transfusie ondergaan en geen corona prik en zeggen dat heeft de Here zo gewild. Maar iedereen houd zijn geliefde zolang mogelijk bij zich. Beste Mensen, laat je alstublieft inenten. Of we allemaal in het hiernamaals komen weet niemand.”

Quote Een huisarts in Staphorst durfde wél te melden dat vele van zijn patiënten ‘stiekem’ een prik komen halen Ronald Bobbe

Ook volgens Ronald Bobbe uit Eindhoven zijn naast allochtonen in de achterstandswijken strenggelovigen in de ‘Biblebelt’ een belangrijke bron. „De burgemeester van Staphorst durfde zich niet duidelijk uit te spreken vóór vaccinatie, bang als hij was om weggestuurd te worden door de SGP. Een huisarts durfde wél te melden dat vele van zijn patiënten ‘stiekem’ een prik komen halen. Dit deed mij denken aan een ervaring tijdens een controle bij de Rabobank in Nieuw-Lekkerland, ook streng gereformeerd. Huizen mogen daar van God niet verzekerd worden, want als je huis afbrandt, dan was dat de wil van God, zo vertelde mij de lokale directeur. ‘Maar bij een hypothecaire financiering is verzekeren verplicht, dus verzekeren wij het pand zelf als bank en berekenen dat door in de rente. Iedereen weet dat en vindt het prima.’ Men houdt elkaar voor de gek en de kerk is hypocriet.”

Els van Loon uit Geldrop schrijft cynisch over ‘schijn gelovigen/complotdenkers’. „Gaan we dan een hek om Staphorst en Barneveld plaatsen? De prachtige grote kerken in die plaatsen kunnen perfecte opvangcentra worden voor Afghaanse vluchtelingen, asielzoekers met een verblijfsvergunning, daklozen en woningzoekenden. Met gepaste afstand, allen gevaccineerde medemensen onderdak verlenen is een nobel streven!”

Gepensioneerd huisarts Hans Voets uit Valkenswaard haalt hoogleraar Arie Dijkstra aan die voorspelde dat het onderscheid tussen gevaccineerd en ongevaccineerd kleiner wordt doordat meer gevaccineerden ziek worden (ED 27-10). „Er zullen juist meer ongevaccineerden ziek worden. Het is jammer, dat er onduidelijkheid geschapen wordt. Vooral omdat het nu echt om draait zoveel mogelijk mensen ertoe te bewegen zich te laten vaccineren. Zeker in het belang van de nog ongevaccineerden zelf en uit loyaliteit naar de overbelaste zorg.”