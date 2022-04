Esmeralda was zo onweerstaanbaar mooi en mysterieus

Column Als ik Poetin was zou ik m’n eigen onderbroek niet eens vertrouwen

Psychologie van de koude grond is toch wel de tak van amateurwetenschap waar ik me het liefste aan bezondig. Op feestjes of borrels een beetje ins Blaue hinein filosoferen over waarom mensen zijn zoals ze zijn. Tineke had een moeilijke jeugd. Bij Pieter in de familie zijn er wel meer met’n striepke d’r dur. Henk met z’n grote mond? Och, die overschreeuwt gewoon z’n onzekerheid.

8 april