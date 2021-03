Esther Ouwehand, zonder dieren heb je geen kringlooplandbouw

Mooie diepstrooisel stal

Je wilt boeren helpen om te verduurzamen. Ga je je dan ook inzetten om die niet diervriendelijke emissiearme stallen verplichting voor 2024 van tafel te krijgen? Zodat wij straks onze oude afgeschreven stal tot een mooie diepstrooisel stal mogen verbouwen voor onze dieren, om zo in de toekomst over hoogwaardige stromest te kunnen beschikken? Om maar even in het kader van de kringloopgedachte te blijven. Daarbij scheelt ons dat een grote investering in een gevaarlijke vloer. Zodat wij niet klem komen te zitten tussen een onhoudbaar veehouderij systeem en de bank.