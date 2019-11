Even zelf voor Adam of Eva spelen in schilderij Van Eyck

Column 'Henk, hier Hans. Lapjeskat op tien uur. Over.'

10:01 Beste EU, we hebben het mooi gehad samen. Ik heb genoten van de vrijheid, vrede en welvaart die je ons onmiskenbaar hebt gebracht. Maar genoeg is genoeg. Ik wil een Nexit. Want onder druk van de deugende goegemeente heb ik al veel ingeleverd. Schaam ik me zelfs voor de kiwi's in onze fruitmand, omdat ze zijn overgevlogen vanaf de andere kant van de wereld. En nu zou onze Woeste Willem ook nog eens niet meer naar buiten mogen, omdat katten vogeltjes vangen en dat volgens wetenschappers in strijd is met Europese natuurbeschermingsregels?