Farmers Defence Force zet hakken in het zand en komt niet met oplossingen

Joosten kan niet tegen onoprechte mensen, zoals hij zelf beaamt, en dus is Carola Schouten, demissionair minister van Landbouw, een leugenaar. Een buitengewoon harde en ongenuanceerde conclusie, die de feiten op diverse fronten geweld aandoet. Schouten had de opdracht om conform Europese wet- en regelgeving het falende Nederlandse stikstofbeleid te hervormen en dus in te grijpen in de vigerende stikstofcrisis. Een crisis waar de landbouwsector een hoofdrol in speelt. Dat weten de sector en Walter Joosten ook.

Gevoel veld te moeten ruimen

Uit niets blijkt dat dankzij Schouten de boeren het ‘gevoel zouden moeten krijgen het veld te moeten ruimen’, zoals Joosten stelt. De sector zelf en vooral FDF zetten veelal direct bij elke maatregel de hakken in het zand, maar komen zelf niet met oplossingen. Daarom heeft het kabinet met Schouten en het Landbouw Collectief in 2019 diverse voor boeren aantrekkelijke maatregelen genomen, veelal ook nog eens op vrijwillige basis, om aanvaardbare oplossingen te ontwikkelen. Voor FDF was dit alles echter nog niet voldoende.

Joosten maakt zich kwaad over ‘de regels van de regering’. Als volgens Joosten ‘een zekere mevrouw Schouten’, die dat zelf overigens ook niet bedacht heeft, een oplossing biedt om uitspoeling van mest uit maisakkers tegen te gaan en daarbij onzin verkoopt, dan moet hij zelf met betere oplossingen komen.

De nuancering zit in het gegeven dat een samenleving, inclusief de agrarische sector, eenvoudigweg niet zonder regels kan. Geen regels is chaos, anarchie, eigenbelang en het recht van de sterkste. In bijvoorbeeld de chemische industrie heeft regelgeving gezorgd voor aanvaardbare en meetbare uitstootnormen.

Quote Tweederde van het oppervlak van Nederland bestaat uit landbouw­grond, waar zouden die broodnodi­ge woningen anders gebouwd moeten worden? Rob Aarts

Volgens Joosten is de overheid de boeren liever kwijt dan rijk, want kostbare landbouwgrond kan dan gebruikt worden voor woningbouw. De nuancering is dat tweederde van het oppervlak van Nederland bestaat uit landbouwgrond. Waar zouden die broodnodige woningen anders gebouwd moeten worden? Niet in de natuur, want daarvan is er nog veel te weinig. De drukte waar coronawandelaars mee te maken hebben laat dit haarscherp zien.

Opmerkelijk is de redenering van Joosten dat het afschalen door de boeren van het aantal te houden dieren niet mogelijk zou zijn vanwege de lage prijs die de supermarkten betalen voor hun producten. In de middelbare school leren de leerlingen bij economie al dat schaarste leidt tot hogere prijzen.

Stichting van boerderijwinkels

Voor de hand ligt volgens Joosten de oplossing in de stichting van boerderijwinkels, waar de mensen verse producten kunnen kopen zonder vrijwel dagelijks te blijven zitten met een enorme berg plastic afval. Dat laatste is een ijzersterk punt, maar aangezien er op elke hoek van de straat een supermarkt is te vinden, gaat zijn model niet werken.

Bovendien ligt de tijd van aardappelen, groente en vlees al decennia achter ons, zo laat de bekende schijf van vijf ons zien. Er zijn talloze gezonde vervangingen mogelijk, zeker voor vlees. Afschalen lijkt dus een uitstekende ecologische en met name ook economische oplossing.

Walter Joosten is bij dit alles een uitstekende FDF-adept en organisator maar de nuancering voor oplossingen voor problemen in de agrarische sector zijn, zoals uit zijn podium blijkt, niet aan hem en het FDF besteed. Anderzijds verwacht ik ook weer niet, dat de riek voor mij nu klaarstaat.

Rob Aarts, oud docent biologie, Veldhoven