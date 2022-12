Flauw, beetje arrogant en zuur ook; zo ‘typisch Nederlands’ ben ik liever niet

LEZERSBRIEVEN Brieven | In Someren hart open zetten voor mensen | Stop bouw 900.000 luchtkaste­len en doe echt iets...

Ik kan niet nalaten mijn stem te laten horen na het bericht over de brand in groepsaccommodatie De Hoof in Someren (ED 25-4). Hierin wordt vermeld dat de brand zeer waarschijnlijk verband houdt met het feit dat op dit adres binnenkort een groep asielzoekers gehuisvest zal worden. Deze mensen hebben huis en haard verloren en hebben recht op een menswaardige opvang. Ik sluit me aan bij burgemeester Blok en andere bewoners in Someren die geschokt zijn door deze gebeurtenis in hun dorp. Veel waardering heb ik voor al die mensen die hun hart en hun dorp open zetten voor mensen die een plek zoeken om tot rust te komen. Zij zijn broodnodig in onze samenleving! Zuster Toos Knijff is huisoverste Missiezusters Franciscanessen Asten

