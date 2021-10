Friet! Dat had ik als diabetes-klant al een jaar niet gegeten

ColumnHet moest nog licht worden, toen ik gammel als een losse deur met de fiets de lange weg naar het ziekenhuis begon, voor mijn driejaarlijkse darmonderzoek. Tevoren had ik de buienradar bekeken. Een wolk grijs zou in de vroegte het bolletje passeren, dat stond voor de stad. Ik had geluk, het miezerde slechts, want mijn jack laat even gemakkelijk regen door als het in deze periode van het jaar regent.