Friet en ander DDW-voer

column Kraaien zijn boeven, zo blijkt

18 oktober Op een bankje zat ik wat voor me uit te blazen, terwijl een kastanje ineens met behoorlijk geweld op straat viel. Een kraai boog zich even later over de kastanje heen, nam hem in de bek en vloog weg. Even later herhaalde zich het tafereel, al wist ik niet of het om dezelfde kraai ging.