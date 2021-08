Gas uit mest moet meetellen bij planning van groene energie; energie ook in Sterksel en omgeving benutten

INGEZONDEN OPINIESTERKSEL - In Sterksel staat een van de grootste mestvergisters van Europa, maar de Metropool Regio Eindhoven telt deze groene energie niet mee bij de planning van windmolens en zonneweides in de regio.

Uitgerekend in Brainport laat de Stuurgroep van de Regionale Energie Strategie (RES), zich anno 2021 alleen sturen door de ratio. Alternatieven en innovaties zijn buitenspelgevallen. En ook andere zaken, zoals het voorstel van de gemeente Heeze-Leende om het groen gas van de mestvergister in Sterksel mee te tellen, worden met de regeltjes in de hand afgevlagd. De opdracht van het Rijk is immers om hier vóór 2030 zo’n 2 TW “met zon en wind te realiseren, omdat dit bewezen technieken zijn; andere technieken zijn nog niet voldoende doorontwikkeld en mogen dan ook niet worden meegeteld in het bod per RES-regio voor 2030.” Aldus de verantwoording bij de Voorlopige RES 1.0.

Rijk telt techniek elders wél mee

Datzelfde Rijk telt deze techniek elders wél mee. Er is 152 miljoen euro subsidie uitgetrokken voor het groen gas van deze mestvergister. In beleidsnota’s staat dat er nog veel meer groen gas moet komen. Het provinciebestuur van Brabant haalt politieke slimmigheidjes en ambtelijke boerenkunstjes uit de kast om meer mestfabrieken geplaatst te krijgen. En de mestfabriek in Sterksel krijgt hooguit een waarschuwend vingertje van die provincie, ondanks een voortdurende reeks fouten en missers én een enorme geuroverlast op de omgeving.

Het zal u duidelijk zijn dat ik geen voorstander ben van mestfabrieken. In plaats van dat ze een probleem oplossen, vormen ze doorgaans zelf een nieuw probleem. Minder dieren is de enige duurzame remedie om van het mestoverschot en van alle andere ongezonde bijwerkingen van onze XXXL-veestapel af te komen. Maar mijn gezond verstand is er wél voor om dáár, waar we nu eenmaal met zo’n mestfabriek opgescheept zitten, de energieproductie gewoon mee te tellen. Ik heb er hier al eerder voor gepleit om die energie voor een deel ook lokaal te benutten. Want de omwonenden, die de lasten van transport, geluid, fijnstof, zoönosen en stank regelmatig onder de neus gewreven krijgen, zouden als compensatie best een beetje mogen profiteren van dat groene gas.

Quote Het gaat in Sterksel om de levering van 24 miljoen m3 gas per jaar, omgerekend de energie van 37 windturbi­nes van 3 MW Frank van den Dungen

Als van het ruwe vergistingsgas stroom gedraaid wordt, dan telt de opbrengst wel. Maar nu dit gas opgewaardeerd wordt tot groen gas, telt het niet. Het gaat in Sterksel om de levering van 24 miljoen m3 gas per jaar, omgerekend is dat de energie van 37 windturbines van 3 MW. Maar groen gas is geen zon of wind. Dus het telt niet. Bovendien valt gas onder de warmtetransitie. En daar tellen we nu eenmaal niet. Het kromme is dat zo’n fabriek en de keten erachter zelf nogal wat energie gebruiken. Die telt dan weer wel. En daarvoor moeten er dus ook windturbines komen. Maar de energie die zo’n mestfabriek dan levert telt niet. Deze logica kan toch niemand meer volgen.

Extra stroom voor koeling in warmere zomers

Als ik dieper in de documenten duik, begin ik behalve aan het gezond verstand, ook te twijfelen aan de ratio van de MRE. Want daar blijkt dat er voor 2030 wél 0,3 TW extra geteld wordt vanwege elektrificatie. Elektrificatie is jargon voor extra verbruik van stroom als je van het aardgas afstapt. Daar komt bij dat we ook nog extra stroom gaan gebruiken voor koeling in de steeds warmere zomers, en ook om alle accu’s van ons wagenpark op te laden. Tegelijk lees ik dat het elektriciteitsnetwerk in enkele regio’s nu de stroom van wind en zon al niet fatsoenlijk kan verwerken. En dat het wel een jaar of tien gaat duren voor dat netwerk op orde is. Dan kun je toch met je klompen aanvoelen dat je groen gas wél moet meetellen. En dat je ook de goed werkende infrastructuur van gas moet benutten en intussen moet voorbereiden op de distributie van waterstof. En dat je ook structureel in moet zetten op opslag van energie. En dat je met alléén zon en wind voorspelbaar in de problemen komt.

Frank van den Dungen uit Sterksel is bestuurslid van het Brabants Burgerplatform.