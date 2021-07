Gebruik corona-geld om het onderwijs vooruit te helpen; vernieuwen en flexibiliseren van het mbo

INGEZONDENJ OPINIEEINDHOVEN - Zet een deel van de 8,5 miljard euro voor de corona-achterstanden in het onderwijs in voor het vernieuwen en flexibiliseren van het middelbaar beroepsonderwijs.

Nu de coronacrisis op zijn einde lijkt te lopen, kunnen we de balans opmaken. De pandemie en de coronamaatregelen hebben veel gevraagd van zowel studenten als medewerkers van Summa College en andere onderwijsinstellingen. Maar het heeft ons ook iets gebracht. Zo kregen we online lesgeven razendsnel onder de knie en nam de aandacht voor informeel leren en werken toe. Tevens kwam er meer ruimte in de - als knellend ervaren – Haagse regels en systemen.

Richting het gekozen beroep loodsen

Tijdens corona hebben we ons best gedaan de studenten zo goed als mogelijk richting het gekozen beroep te loodsen. We hebben geprobeerd een mogelijke studievertraging beperkt te houden. Studenten hebben ook sociale interactie met medestudenten en docenten gemist. Daardoor hebben ze minder goed het leven kunnen ontdekken. In dit verband spreken we niet van leerachterstanden, want dan doen we de studenten tekort. Zij hebben namelijk meer geleerd dan generaties voor hen.

Ze zijn in de coronaperiode digitaal vaardiger geworden, hebben geleerd om met tegenslagen om te gaan en veel over zichzelf ontdekt. Dit staat straks helaas niet op hun diploma. En dat is jammer, want het verrijkt de waarde van een diploma. Een diploma in de vorm van een talentenpaspoort krijgt een duurzamere waarde als ook talenten en aangeleerde vaardigheden vermeld worden. Dat maakt hem breder inzetbaar. Dit is van belang in een arbeidsmarkt waar beroepen verdwijnen en verschijnen. En sluit beter aan bij wat werkgevers nodig hebben en waar ze om vragen.

Een ander belangrijke vernieuwing is de flexibilisering van het onderwijs. Waarom kan de student zelf niet beslissen wanneer hij aan een opleiding begint, in welk tempo hij de studie doorloopt en wanneer hij examen doet? Bij flexibilisering denk ik ook aan het gedeeltelijk zelf samenstellen van de opleiding. En aan meerdere manieren van examineren, zoals plaats- en tijdonafhankelijk digitaal examineren, programmatisch toetsen en portfolio-examens waarbij authenticiteit, validiteit en vergelijkbaarheid toch geborgd zijn. De student kiest de vorm die bij hem past.

Experimenteren met talentenpaspoort

Meerdere teams binnen Summa College experimenteren met een talentenpaspoort en het flexibel aanbieden van onderwijs en examens. Daarvoor geven we graag de ruimte. Een deel van het NPO-geld gaat daarnaartoe. Corona is een gamechanger voor bedrijven, arbeidsmarkt, studenten en onderwijs. Het heeft laten zien hoe essentieel de socialisatiefunctie van onderwijs is, hoe belangrijk vaardigheden zijn en hoe snel en flexibel we kunnen schakelen.

Dit is hét moment voor een fundamentele verandering van ons onderwijs. Overheid, bedrijfsleven en onderwijs moeten daarbij samen optrekken. Een innovatieve en ondernemende samenwerking is een belangrijke accelerator voor de vernieuwingen. Samen moeten we het experiment omarmen en lef tonen om het anders te doen. Het NPO-geld moeten we dan ook niet alleen gebruiken om leervertragingen in te halen, maar vooral ook om het onderwijs te vernieuwen en te verbeteren.

Laurent de Vries is voorzitter van het College van Bestuur van Summa College in Eindhoven en eerder directeur van GGD Nederland en raadslid en wethouder in de Arnhemse regio.