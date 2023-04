Geef mijn portie maar aan de al dan niet kunstmatige Fikkie

Column Dildo Derksen is opperlul­den­ker voor voor de kijkers thuis

Het was zo’n avond waarvan ik voelde dat die maar tot één ding kon leiden. In het journaal en de actualiteitenprogramma’s ging het over het Kamerdebat en de brutaliteit van het kabinet om te blijven zitten. Tot frustratie van oppositie en verslaggevers. Die zijn Rutte allang zat en dachten dat het met het nieuwste politieke liefje Caroline, inmiddels de buurvrouw van ons allen, eindelijk zover was.