Geholpen

Zou het vuurwerkverbod helpen, vroeg ik me oudjaarsdag af. Tot dan toe waren de voortekenen niet ongunstig. In de dagen naar de aanloop van de jaarwisseling was het inderdaad rustiger geweest dan andere jaren, als er in de middag hele groepen kinderen op uit trokken, om te knallen. Dat was nu veel minder geweest.