Geld doneren aan een goed doel, prima, maar bloed niet meer

COLUMN Mari’s visgerecht van de dag: gesmoorde bever­staart

Ik heb het even nagekeken. Landelijk hebben we 12 miljoen varkens, waarvan de helft in Brabant. Landelijk waren er in 2021 zo’n 3,8 miljoen stuks rundvee en 100 miljoen kippen. Dan nog bijna een miljoen schapen en een half miljoen geiten. Laten we van de niet-varkens een kwart claimen voor Brabant. Al deze dieren zorgen voor enorme mestoverschotten (die deels illegaal worden weggewerkt) en enorme stikstofuitstoot.

9 mei