Gelukkig kun je in kringloopwinkels en antiquariaten nog zoveel Karl Mays vinden als je wil

Column Dat Haagse gedoe interes­seert me niet, voor mij is het lauwe zult

Meneer, meneer, klopt het dat u oud-journalist bent, vroeg een man bij de ingang van een supermarkt met in zijn stem achting in plaats van verachting. Ik had de man nooit gezien, althans hij was me nooit opgevallen. Misschien dat zijn vrouw hem zou herkennen, als hij een vrouw had.

25 augustus