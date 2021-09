Gelukkig kunnen we hier nog kiezen, hoewel macht en ijdelheid ook de boventoon voeren in Den Haag

column Strandbed­den, rosé en taart

22 augustus Terwijl de wereld voor onze ogen met satanisch geweld in elkaar dondert, maakt half Nederland zich druk om een uiterst ongelukkig geformuleerd social-mediaberichtje. ‘Geen strandbedden, rosé of taart vandaag. En deze heerlijke besparing doneren we aan de hartverscheurende situatie in Afghanistan. Doe als wij en doneer ook!’