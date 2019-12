Gemeente Eindhoven: schakel vaker designers in

Maar ook op andere momenten, als de deuren van studio’s en ateliers even worden geopend om de nieuwste plannen te presenteren. Of wanneer tijdens beurzen in Milaan, New York of Berlijn bij uitstek de Eindhovense ontwerpen goede sier maken. Ook als studenten van SintLucas of die van Design Academy Eindhoven in de Bennekel, Stratum of Tongelre druk in de weer zijn met een social design-project, dan voel ik: dit is Eindhoven met het designhart.