Gemeenten halen bouwquota nooit terwijl sociale woningbouw met meer creativiteit veel vaker kan

INGEZONDEN OPINIEMIDDELBEERS - Op het terrein van sociale woningbouw richten gemeenten zich op wat niet kan of zou mogen. Maar er is bij mijn weten geen gemeente die de laatste 16 jaar in de buurt kwam van de toegestane bouwquota.

Creatieve aanpakken om meer sociale woningen te kunnen bouwen zijn wel degelijk mogelijk. Het gaat om samen kijken naar wat wel kan in plaats van wat niet kan. Iedereen moet in dat proces verantwoordelijkheid dragen, want de meeste mensen zijn voorstander van meer bouwen. Het probleem is dat als de bouw in iemands vrije zichtveld komt, er vaak weerstand ontstaat.

Woningcorporaties geprivatiseerd

Voor woningcorporaties geldt dat ze sinds de privatisering in de jaren 90 van de vorige eeuw in een spagaat zitten. Vroeger was sociale woningbouw de verantwoordelijkheid van de gemeente of van een bedrijf dat zijn arbeiders in de nabijheid van de fabriek wilde huisvesten. Maar vanuit het principe dat marktwerking beter is zijn de afgelopen decennia bijna alle woningcorporaties geprivatiseerd. Een aantal stelde zich op als een soort projectontwikkelaars. Dit leidde tot megalomane uitwassen (Vestia en Laurentius). De landelijke overheid deed nog een duit in het zakje met het instellen van de verhuurdersheffing, waardoor de financiële armslag van woningcorporaties kelderde.

Uit die ontwikkelingen moeten we een les trekken. Die les is dat als we sociale woningbouw willen bevorderen woningcorporaties niet als financiële melkkoe moeten dienen, maar dat ze de ruimte moeten krijgen om hun kerntaak te verrichten. Dat is het bouwen en beheren van duurzame sociale huur- en koopwoningen.

Ook nu zijn er mogelijkheden om versneld en doelgericht te bouwen. Enkele mogelijkheden zijn het modulair bouwen op braakliggende terreinen, het samen met inwoners toewerken naar Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en een beroep doen op de crisis- en herstelwet. Voorts kan de wet voorkeursrechten bij het verwerven van gronden worden gebruikt. Gemeenten zijn hier vaak terughoudend in bij gebrek aan deskundige ambtenaren en vanwege negatieve ervaringen met het afwaarderen van duur aangekochte gronden. Ook kunnen gemeenten via de woonvisie invloed uitoefenen op bestemmingsplannen en vergunningverlening. Hierin kunnen clausules voor duurzame en sociale woningbouw als preferent uitgangspunt opgenomen worden.

Concurrentie met projectbureaus

Belangrijke factor om deze mogelijkheden te realiseren is deskundig personeel. De werving van personeel vergt proactief handelen in concurrentie met projectbureaus. De meeste woningcorporaties zitten nog niet op zwart zaad en kunnen door vervlechting van sociale, ecologische en ruimtelijke herontwikkeling werk maken van creatieve duurzame oplossingen bij renovatie en nieuwbouw. Bouwer Heijmans heeft berekend dat een sociale huurwoning zonder ondergrond rendabel gebouwd kan worden voor 180.000 Euro.

Andere creatieve mogelijkheden zijn:

- gemeenten kunnen opvallende advertenties plaatsen met de vraag: “Bouwgrond gezocht”

- naast eengezinswoningen is het meerlaags projectmatig bouwen van studio’s en seniorenappartementen een veelbelovende mogelijkheid.

- opzetten van een projectenlijst scheef wonen. Scheefwonen is vooral een sociaal probleem bij het moeten verlaten van de vertrouwde leefomgeving. Dat is zwaarwegender dan het financiële aspect, en daar moet aandacht voor zijn

- bouwen zonder parkeernorm: “wij delen vervoer en kiezen voor OV of de fiets”.

- lokale ondernemers kunnen worden aangesproken op hun sociale verantwoordelijkheid: “Delen van de winst om het sociale welzijn te vermeerderen”.

- In het gesprek met kritische burgers is eveneens winst te halen: “een beetje last voor de een geeft ruimte voor sociale woningbouw ten behoeve van velen”.

Het gaat erom te denken in mogelijkheden en om het voeren van een integrale regie. Daarbij moeten partijen worden betrokken zoals ontwikkelaars, grondeigenaren, corporaties en de verschillende overheden. Het doel moet goed voor ogen worden gehouden en dat is het recht van wonen, wat een basale maatschappelijke functie heeft, en sociale winst voor allen oplevert.

Raf Daenen uit Middelbeers is oud-wethouder en oud-docent maatschappelijke ontwikkeling.