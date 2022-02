Genoeg met de greynaissance, op een paar haren na

Ongeveer drie jaar geleden ben ik gestopt met mijn haar te verven. Een vriendin had dat besluit al eerder genomen, maar toen was ik er nog niet aan toe. Tot ik het beu was om om de zoveel tijd met mijn hoofd in de verf te zitten. Niet goed voor je haar en ik verfde al sinds mijn vijftiende of zo. Alle kleuren heb ik gehad, van platinablond tot donker aubergine en alle bescheiden en flitsende kleuren daar tussen in. Als je naar de kapper gaat, dan moet je dat ook kunnen zien, dacht ik. Dus voor mij nooit alleen maar puntjes eraf en een beetje bijkleuren. Tot op een bepaalde leeftijd dan, he. Toen bleef het blond, want dat is mijn natuurlijke kleur en dat past dan het beste bij je gezicht.