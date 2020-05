Genoeglijke, maar ook emotionele uren

Column Recyclen en Green Deal

10:00 Net zoals in heel veel huishoudens wordt er ook in het mijne heel wat afgeklust in deze coronaperiode. Logisch, we worden geadviseerd zo veel mogelijk thuis te blijven. En ik elk huis is wel iets op te knappen. Zeker in en rond mijn huis. Als je dan ook nog een partner hebt die niet kan stilzitten dan weet je wel hoeveel een en een is.