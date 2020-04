Maar van de week ging het onverwacht mis. Terwijl ik een slok bier nam, meende ik een druppel op mijn arm te voelen. Even later nog een druppel. Ik voelde intuïtief aan mijn oor en verdomd, het oor was drijfnat. Hoe kon dit? Zonder het in de gaten te hebben had ik me achter het oor gekrabd. Dat doe ik in figuurlijke zin wel vaker, bij voorbeeld als de stapel rekeningen groeit, als ik een flinke tegenwind voel bij het vertrek naar het station, of als ik aangeboden heb om af te wassen en vervolgens de berg zie, maar in de zen-stand met de oplader had ik geen enkele reden om me achter oor te krabben. Geschrokken deed ik het keukenlicht aan. Ja, overal bloed. Op de arm, op de vloer, op het kussen van de stoel waarop ik zat. Snel pakte ik een papieren zakdoekje en hield dat achter het oor en meteen werd daarop een flinke vlek zichtbaar.