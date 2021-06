Gewend aan de tromboseprikken voelde ik deze niet eens

Eigenlijk leek het een onbezorgde ochtend zoals er zoveel zomerse ochtenden waren geweest, maar dat ik op weg was me te laten vaccineren deed me beseffen dat alles nog niet bij het oude is. Ik fietste door straten waar ik al een eeuwigheid niet meer geweest was, straten waar heel wat winkels van eigenaar gewisseld waren, net als de specialiteit van het huis.