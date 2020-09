Gewond door het mondkapje de bus in

columnOp het station in Eindhoven was ik in de ochtend bij het uitstappen van de trein flink op mijn knie gevallen. Dat kwam doordat ik door het mondkapje geen goed zicht had op de treden. Ik droeg een korte broek, dus liep ik even later met een grote en flink bloedende schaafwond naar de bus.