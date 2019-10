Gewoon bewegend beeld, niks meer en niks minder

column Ik kon wél een rokende schoor­steen spelen

26 oktober De boom aan de achterkant van ons gebouw was lang in het groen gehuld geweest, maar nu begon hij langzaam de bladeren te verliezen, die op de grond snel bruin kleurden. Eerder, toen hij nog in volle bloei stond, had ik bij het uitblazen door de wind nog weleens een tak met bladeren tegen het hoofd gekregen, alsof de boom aanvoelde dat ik niet zo op groen gesteld was en al helemaal niet op de groene ellende in de achtertuin van het huis van mijn hypotheek.