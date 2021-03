Gezellig, zo'n tijdschrift vol paniekverhalen in je brievenbus: ‘Als u het vaccin weigert, zult u gedood worden’

COLUMN Beste lezer: verkiezin­gen al volop in de krant

22 februari Ondanks de vreemde tijden begint de verkiezingskoorts ook in de regio op te lopen. Uiteraard geholpen door de media. Behalve op radio en televisie is er bij ons in de krant en online volop aandacht voor de campagne. Met onder meer dagelijks een groot artikel of interview in de krant en op onze website ed.nl is regelmatig een lijsttrekker te gast in de studio van onze uitgever. Met vragen die door lezers worden ingestuurd.