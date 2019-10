Gezocht: bestuurders met lef

OpinieDe auteur Raf Daenen is docent maatschappelijke ontwikkeling en oud-wethouder maatschappij in Oirschot. Bullebakken zijn aan de macht. We keren ons van ze af. Maar we vergeten de vraag te stellen: doen wij het beter?

We vinden het vermakelijk om naar de roepende en gebarende meute in het Engelse Lagerhuis te kijken. We vinden Boris Johnson een arrogante bullebak die erop uit is om zijn zin door te drijven. Het lijkt erop dat overal chaos heerst, waar vroeger law and order de boventoon voerde.

We kunnen verwijzen naar Boris Johnson, Donald Trump, Viktor Orbán, Vladimir Poetin, Jair Bolsonaro, Nicolás Maduro, Kim Jong-un, Desi Bouterse, Recep Tayyip Erdogan en nog vele anderen.Op veel plekken in de wereld waar spanningen zijn of waar mens- en milieuonterende gebeurtenissen aan de orde van de dag zijn, zijn autoritaire leiders aan de macht. We zetten deze leiders graag te kijk en we keren ons van ze af, zonder ons af te vragen: en hoe zit dat met mij?

Zijn wij dan zoveel beter? We hebben een democratie, maar een goede en stabiele regering vormen blijkt ook hier een heel karwei.

Algemeen belang

Schreeuwers en extreme groepen eisen voortdurend de aandacht. Iedere groep wil gehonoreerd worden vanuit het eigen deelbelang. Dat staat vaak op gespannen voet met het algemeen belang, zoals respect hebben voor elkaar, vermindering van lucht- en bodemvervuiling, zorg en woonruimte voor iedereen, kwaliteit van onderwijs, een zorgeloze oude dag, enzovoort.

Op veel plekken knelt en wringt het. We denken zelf goed te weten wat er mis gaat en we onderbouwen dit door journalisten, wetenschappers en onderzoekers voor het voetlicht te brengen. Die het falen goed weten te duiden. Vaak is daarbij de teneur dat het probleem door anderen wordt veroorzaakt en niet door onszelf.

Verwende kinderen

We gedragen ons regelmatig als verwende kinderen. Anderen moeten de problemen oplossen, maar wat als die anderen er niet zijn? Denk aan het tekort aan mensen die met hart en handen werken, zoals verpleegkundigen, verzorgenden, bouwvakkers, vuilnismannen, onderwijsgevenden, boeren en tuinders, chauffeurs. Ons bestel, onze organisatie en de verdeling van macht en middelen is zeker niet volmaakt.

Ook vroeger was niet alles beter, misschien wel overzichtelijker en minder hijgerig en minder gericht op mediahypes. De organisatie van de samenleving was anders; we waren meer op onze eigen omgeving gericht. Ook was er sprake van verzuiling die barrières schiep, maar tegelijkertijd duidelijkheid bracht: je behoorde tot een van de drie à vier zuilen. Nu maakt vrijwel iedereen deel uit van een aantal verschillende groepen (bubbels) met elk zijn eigen doel, belang, agenda en activiteiten.

Veel goeds

Gelukkig gebeurt er ook veel goeds in de kleine (leef)wereld: mensen die voor hun buren klaar staan, die hand- en spandiensten verlenen voor school, sportclub of goede doelen, die openbaar groen mee onderhouden.

Maar de grotere politieke organisaties zoeken de oplossing in het verbeteren of verfijnen van een democratisch complex (lotingsdemocratie, referenda, et cetera) in plaats van te onderkennen dat democratie zijn grenzen heeft.

Het sturingsvermogen binnen onze democratie is beperkt, en met wetten en besluiten wordt vaak niet de kern van het samenleven, het delen van waarden en gedragsverandering, aangepakt.

Wat wel werkt, is het scheppen van gemeenschappelijkheid in de leefwereld. Noem het opbouwwerk, geef het de titel: 'samenwerken aan samenleven'. Dat is wat thans vaak ontbreekt in de grote wereld, waar het adagium geldt: ieder voor zich en God voor ons allen.

Alfamannetjes

In de grote wereld is het systeem van de vrije markt dominant, maar dat systeem is helemaal niet zo vrij, het dwingt ons tot competitie, verdeelt de machten en middelen ongelijk en biedt ruimte voor alfamannetjes.

Ook de oude systemen als communisme of fascisme bieden vanwege hun starheid en neiging tot dictatoriaal gezag niet de oplossing voor de echte problemen in de wereld.

Het is nodig om via gedeelde kennis het verband te leggen met maatschappelijke waarden, en tot verantwoordelijke sturing te komen.