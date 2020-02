Gilles de la Tourette is er niets bij

column ‘Zozo, ook naar de dokter?’

16 februari Voor een afspraak moet ik in Amsterdam zijn. Omdat het verkeer in de greep is van storm Ciara, kies ik ervoor om per trein te reizen. Ondanks de drukte vind ik een plekje aan het gangpad. Ik ga zitten en groet de twee keuvelende dames op leeftijd tegenover me.