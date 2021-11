Goed en lekker eten leek mij iets om weer eens wat extra aandacht te geven de komende tijd

Column Dit wás hogere wiskunde, ik snapte er werkelijk geen hout van

Het hele jaar door heb je wel ongenode gasten over de vloer, vooral in de zomer. Dan nemen vliegen en een enkele hommel of wesp tijdelijk intrek in je huis. De een bromt, de ander zoemt, ze irriteren en zijn niet gemakkelijk uit huis te krijgen, al heb ik in het vliegengeval wel een tactiek ontwikkeld die een doorslaand succes is.

13 november