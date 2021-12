Gretigheid en kritische noten bij de derde prik; GGD zet ‘kwiek gepensioneerde’ zorgverleners in

LEZERS REAGERENEINDHOVEN - De boostercampagne in de regio komt goed op gang. Lezers melden hoe het ze toch lukt om dichtbij hun prik te halen. Zou de GGD niet wat vaker ‘kwiek gepensioneerde’ zorgverleners in moeten zetten?

Jos Hermans uit Eindhoven kreeg bij de online afspraak voor de boosterprik vier keuzes met Boxtel als dichtstbijzijnde. „Terwijl, bij het Beursgebouw zijn we zo. Om de afspraak te wijzigen moest je bellen. Op maandag 8x geprobeerd: het was te druk, dinsdag idem, woensdagmorgen idem. Ben met mijn vrouw naar Boxtel gereden om de weg te verkennen. Als je in 50 jaar niet meer in Boxtel bent geweest is dat een kruipdoor-sluipdoorroute en we zager er tegen op. Daarom belde ik nogmaals en het wonder geschiedde. Nu kunnen we op dezelfde dag onze prik halen, gewoon in Eindhoven!”

Ook Els van Loon uit Geldrop werd bij de online reservering aanvankelijk ver weg naar Veghel of Weert gestuurd en zette door en ging bellen. „Ik heb mazzel gehad en kon op het nippertje terecht in het Beursgebouw. Toen ik daar aankwam bleek door een foutje mijn afspraak verkeerd gepland. Maar nu je hier toch bent kun je doorlopen en krijg je je booster, werd gezegd. De medewerkers van de GGD hebben ons zorgvol en vriendelijk behandeld.”

Jos Caeijers uit Valkenswaard was door de vele klachten over de boostercampagne vol scepsis toen hij een afspraak ging maken. „Maar in 1 minuut had ik een afspraak 3 dagen later in Eindhoven. Ik ben die dag naar Eindhoven gefietst en heb mij gemeld bij het Beursgebouw. Ondanks dat het er druk was, stond ik na 25 minuten geprikt en wel weer buiten. Heb ik nu steeds zoveel geluk, of zijn we met zijn allen een heel klagend volkje geworden?”

Ook Hugo Baart uit Eersel had na slechte ervaringen begin dit jaar bij het reserveren van de vaccinatie voor hem en zijn vrouw niet veel vertrouwen. „Maar dit keer waren binnen 10 minuten beide afspraken online gemaakt. Wij kwamen redelijk vroeg in het Beursgebouw en werden daar allervriendelijkst ontvangen en begeleid. Ondanks de grote drukte lukte het bijzonder snel om tegelijk geprikt te worden. Het ontvangen, prikken en wachten heeft nog geen half uur geduurd.”

Annie Rijken uit Eindhoven heeft 32 jarige ervaring in de zorg en zich als vervroegd gepensioneerde al vier keer aangemeld bij de GGD om te helpen bij de prikcampagnes. „Ze schreeuwen van de daken om personeel en op mijn aanbod wordt totaal niet gereageerd. Snap jij het nog?”

Ook Maaike van Wijgerden uit Geldrop heeft zich als ‘kwieke gepensioneerde’ meerdere keren aangemeld als ‘prikster’. „Maar ik werd steeds afgewezen vanwege verlopen BIG registratie. (bekwaamheid keurmerk). Ik heb ruim 45 jaar fulltime als verpleegkundige gewerkt en tienduizenden spuiten gevuld en toegediend. Jammer dat die ervaring ongebruikt blijft.”

Marijke van den Broek uit Eindhoven vindt het niet gek als mensen de regels negeren na het verjaardagsfeest van prinses Amalia. „Je mag met Kerst maar vier mensen ontvangen, hoeveel zouden zich hieraan houden? Het is de zoveelste blunder van het koningshuis. Ik was altijd voor, maar met deze streken dalen ze ver in mijn achting.”

Zijn de supporters die naar Max verstappen zijn gaan kijken in Abu Dhabi voor ze vertrokken en bij terugkeer getest? Wil Vermeulen uit Knegsel vraagt het zich af. „Zo niet, dan kunnen we alle andere regels ook wel overboord gooien. Vervolgens verbaas ik me dat we worden vergeleken met Engelsen. Zij stonden drie weken geleden nog te schreeuwen, dansen en te zuipen in de kroeg terwijl wij al weer aan de ketting lagen. Geen wonder dat omikron daar zo snel verdubbelt.”

De koude oorlog, de crisis na de aanslag op de twin towers en de bankencrisis. Cor de Vaal uit Eindhoven zet de coronacrisis in dat rijtje. „We worden bang gemaakt voor een virus en voor wappies (wat een rotwoord). Vrolijk aangejaagd door virologen bij praatprogramma’s. Over lange termijn visies en de echte onderliggende problemen wordt nauwelijks gesproken. Een crisis beheersen en oplossen vereist leiderschap, een duidelijke visie, empathie en een blik op een hoopvolle toekomst. Over het nieuwe kabinet ben ik niet hoopvol.”

Mirjam Seijkens uit Eindhoven is bezorgd nu de kerstvakantie met een week wordt verlengd. „Kinderen hebben afgelopen 2 jaar al leerachterstanden opgelopen en ook voor de sociaalemotionele ontwikkeling is het beter als ze naar school gaan. Bovendien is een langere vakantie niet voor alle kinderen per se goed nieuws, zoals in een vijandige thuissituatie. Laat de vakantie 2 weken duren en begin meteen in januari met les. Zo heb je het beste van 2 werelden: én geen extra besmettingen, én geen grotere leerachterstanden. Als dan ook nog alle leerkrachten geboosterd worden in de kerstvakantie, is het onderwijs helemaal klaar voor 2022!”