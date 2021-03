Groenlinks weet nog dat een fusie op links mogelijk is en tot goede resultaten kan leiden

Dat de verschillen tussen PvdA en GL klein zijn blijkt ook uit het stemgedrag van de fracties in de afgelopen vier jaar. Ook qua ledenbestand zou een partij ontstaan die een betere afspiegeling is van de Nederlandse bevolking. Zo zou de mix van het jonge ledenbestand van GL, met de oudere ledenbak van de PvdA tot een partij met een betere leeftijdsopbouw leiden.

Lokale ervaringen zijn er al, in veel kleinere plaatsen werken beide partijen (soms met anderen erbij) al samen in raadsfracties. Met inhoudelijk prima resultaten.

Daarnaast, maar zeker als de landelijke partijen afzonderlijk zouden blijven opereren, zouden in veel meer plaatsen samenwerkingslijsten tot stand moeten komen. Niet alleen in kleinere plaatsen, maar juist ook in de grote steden. In Eindhoven moet dat kunnen en is het ook niet nieuw, links werkte in de zeventiger jaren al samen onder de naam Progresssief Akkoord. Samenwerking kan zo van onderaf groeien.