Toch gaan wij het doen, een Engels stedentripje per spoor. Op 31 januari. Qua timing welbeschouwd zeer onhandig, want het is de dag van de brexit. Die er nu met die dekselse Boris Johnson vermoedelijk toch echt van gaat komen. God weet wat voor een gevolgen dat heeft als je uitgerekend die dag naar de overkant wil. Straks belanden we nog in een soort niemandsland achter de paspoortcontrole op station Brussel Midi zoals Tom Hanks in de film The Terminal. Zitten we samen met enkele andere onfortuinlijke sufferds maandenlang vast. Langzaamaan veranderend in groezelige clochards, slapend op de vloer, met een rolkoffertje als kussen.