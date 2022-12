Groot, lomp en kont naar achteren, dat waren mijn specialiteiten

Column Er sloeg zoveel nergens op bij dit protserige WK

Een van mijn broers belde. We praatten drie kwartier over ouderdom, familie, kunst, muziek en kranten. Zoals altijd was het een genoeglijk gesprek. Toen ik het mobieltje neerlegde besefte ik dat we geen woord vuil hadden gemaakt aan het WK in Qatar, terwijl we allebei voetballiefhebbers zijn.

2 december