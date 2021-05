Haagse praktijk in de gemeente; Notulen ministerraad laten dingen zien die herkenbaar zijn in Geldrop-Mierlo

INGEZONDEN OPINIEGELDROP-MIERLO - Met een glimlach van herkenning las ik de bekend gemaakte notulen van de ministerraad naar aanleiding van de toeslagaffaire. De tweespalt soms -en de laatste tijd wat meer zichtbaar- aanwezig tussen de uitvoerende macht en de wetgevende macht, komt niet alleen landelijk voor. Geldrop-Mierlo en ongetwijfeld andere gemeenten in de regio vormen hierop écht geen uitzondering. Als voormalig coalitiepartner is hier voor mij wel een treffende vergelijking te maken.

In de ministerraad ging het over de informatievoorziening aan de Tweede Kamer en over de onvolledigheid daarvan.

Recent heb ik van een oud-wethouder begrepen dat gemeenteambtenaren meer dan eens de opdracht kregen om antwoorden op schriftelijke vragen soms bewust vaag te formuleren om de wethouder te beschermen. In mijn ogen is het belangrijker dat de volksvertegenwoordiging altijd en zo volledig mogelijk geïnformeerd dient te worden. Het mag niet uitmaken of je een coalitiepartij of oppositiepartij bent.

Volksvertegenwoordiger is mijn rol

Minister Hoekstra laat weten dat de relatie tussen het kabinet en de coalitiepartners in de Kamer soms vervelend moeizaam is.

Geregeld werd ons verweten een te afzijdige koers te varen in het college. Ik stelde mij op als volksvertegenwoordiger, in een duaal stelsel is dat mijn rol. We hadden een wethouder die met zijn collega’s het dagelijkse bestuur vormde maar in mijn ogen ontslaat dat ons als raadsleden niet van onze controlerende en wetgevende taak. Het werken vanuit deze filosofie viel heel vaak slecht. Het eindresultaat is bekend. Onze toenmalige wethouder stapte uit GroenLinks. Omdat, precies zoals minister Hoekstra het benoemt, ‘de relatie soms moeizaam was’. Ik, als fractievoorzitter en onze wethouder hadden veel fermer duidelijk kunnen maken dat wij wilden staan voor een goed werkend krachtenveld. Macht en tegenmacht zijn in mijn ogen de basis voor een goedwerkende parlementaire democratie. Door onze onervarenheid in een coalitie hebben we dit laten gebeuren.

Quote Er werd mij in niet mis te verstane woorden duidelijk gemaakt door alle wethouders dat ik mijn kritische houding moest laten varen en dat ik al helemaal niet moest optrekken met een oppositie­par­tij Niek Engbers

Hoekstra zou Omtzigt hebben willen sensibiliseren: oftewel uitleggen dat sommige zaken de coalitie kunnen schaden.

Ik moest op een avond op het matje komen omdat ik me kritisch had opgesteld in het dossier ‘t Schrijverke locatie Luchen. Er werd mij in niet mis te verstane woorden duidelijk gemaakt door alle wethouders dat ik mijn kritische houding moest laten varen en dat ik al helemaal niet moest optrekken met een oppositiepartij, in dit geval de VVD.

Toch wil ik niet per se iemand de schuld geven. Niet de minister-president of minister Hoekstra en ook niet mijn collega-raadsleden of wethouders in Geldrop-Mierlo. Ik heb ergens ook begrip voor de grondhouding, als coalitie, kabinet of college aan de slag gaan en stappen zetten. Luizen in de pels zijn dan soms vervelend. Maar, en dát is in mijn ogen de eindconclusie: dat mag nooit de reden zijn om onze constitutionele en parlementaire regels te omzeilen.

Duale stelsel moet beschermd worden

We dienen op alle overheidslagen de principes van de drie machten-verdeling (trias politica) koste wat kost te handhaven. Het duale stelsel moet nog beter en meer beschermd worden. Het bestuur is er om te besturen, en de volksvertegenwoordigers dienen het bestuur te controleren.

Hierdoor wordt de politiek opener en transparanter en daarmee ook aantrekkelijker. Het voorkomt dat bestuurders vooraf hun voorstellen afstemmen, in het beruchte torentjesoverleg of in achterkamertjes van ons gemeentehuis, waardoor het openbare debat in parlement of gemeenteraad minder betekenis krijgt.

In een duaal stelsel zijn de taken gescheiden. Daarbij hoort dat de volksvertegenwoordiging - ook de coalitiepartijen - zich kritisch en onafhankelijk opstelt jegens het college van B&W. Kies voor een programma-akkoord op hoofdlijnen en benut de tegenkracht van de oppositie.

Niek Engbers is fractievoorzitter van GroenLinks Geldrop-Mierlo