Had ik maar bitcoins gekocht, dan was ik nu rijk geweest; trappen in de valkuil van het virtuele geld

Had ik maar bitcoins gekocht, dan was ik nu rijk geweest. Natuurlijk ga je er bij deze gedachte vanuit dat je had gekocht toen de waarde van bitcoins laag was en dat je had verkocht op het hoogste niveau. Tel uit je winst! De ‘koop-laag-verkoop-hoog’- gedachte is een denkfout, vaak ontstaan met de wetenschap van achteraf. Deze overschatting van jezelf wordt in onderzoek vaker aangetoond. Zo blijkt dat 95% van de ondervraagde automobilisten vindt dat hij beter kan rijden dan gemiddeld. Dat kan natuurlijk niet kloppen!

Computers die informatie vastleggen

Een bitcoin is een toepassing van blockchaintechnologie, net zoals e-mail een toepassing is van internet. Blokchain stelt computers in staat informatie vast te leggen. Het kenmerkende van blockchain is dat er geen centrale tussenpartij nodig is, geen notaris en geen bank. Maar waar wordt de informatie dan opgeslagen? Het antwoord is: op de blockchain, een gedecentraliseerd grootboek. Er wordt daarbij vertrouwd op de software en het netwerk van de deelnemers. Dit wordt gedecentraliseerd vertrouwen genoemd. Zo kan bijvoorbeeld de registratie van vastgoed, verzekeringspolissen, rijbewijzen, diploma’s en medische dossiers worden vastgelegd op de blockchain. Blockchain heeft veel potentieel. De technologie zoekt toepassingsmogelijkheden waar deze toegevoegde waarde heeft. Een bitcoin is een decentrale munt op basis van blockchaintechnologie. Het heeft geen juridisch status zoals bijvoorbeeld de euro, het wordt niet uitgegeven door een centrale bank, maar het kan wel worden geaccepteerd als ruilmiddel, net zoals muntjes op de kermis.

Quote Cryptomun­ten worden door het anonieme karakter dankbaar gebruikt bij betalingen in het criminele circuit Boudewijn Raessens

In de zeventiende eeuw bereikten de prijzen van tulpenbollen enorme hoogten; een tulpenbol had op een bepaald moment een waarde zo groot als tien keer het jaarsalaris van een vakman of zelfs van een Amsterdams grachtenpand. De tulpenbol werd naast een statussymbool ook een voorwerp om mee te speculeren. ‘Een dwaas en zijn geld zijn gauw van elkaar af’, zo noemde een kunstenaar in 1614 zijn schilderij! In het voorjaar van 1637 stortte de handel in. De waarde van de tulpenbol was zuiver gebaseerd op toekomstige verwachte winsten. Met de wetenschap van achteraf vinden we nu dat ze toen wel heel dom bezig waren! (bron: pixabay.com)

Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten

De bitcoin en andere cryptomunten vallen niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het is ook een speculatief product. Het rendement kan hoog zijn; maar de onzekerheid is ook hoog. Zo beïnvloedden bepaalde tweets van de oprichter van Tesla Elon Musk de waarde van de bitcoin. Zo ook het nieuws dat een Chinese provincie het delven van cryptomunten, aan banden had gelegd. De ABN Amro vergelijkt beleggen in cryptomunten met beleggen in jonge bedrijven. Cryptomunten zijn door het sterk fluctueren van de waarde ongeschikt als regulier betaalmiddel. Daarbij worden cryptomunten door het anonieme karakter dankbaar gebruikt bij betalingen in het criminele circuit.

Als je wilt investeren in risicovolle producten zoals een bitcoin, doe dan in ieder geval aan spreiding. Beantwoord voor jezelf de volgende vragen: ‘hoe erg is het als ik mijn geld verlies’ en ‘hoe is mijn verliesaversie?’ De pijn om te verliezen is vaak veel groter dan het plezier van het winnen! Als we allemaal bitcoins gaan kopen, zal dan door het gelimiteerde aanbod van 21 miljoen bitcoins automatisch een verdere prijsstijging ontstaan? Vertrouwen is mooi maar wantrouw degenen die menen de toekomst te kunnen voorspellen.

Tot slot geeft Warren Buffett, een gerenommeerd belegger, ons een goed advies: ‘Wees hebzuchtig als anderen bang zijn. En word bang als anderen hebzuchtig zijn.

Boudewijn Raessens is associate lector Marketing bij Fontys Hogeschool in Eindhoven