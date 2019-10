Had Theresa May maar een stropdas gehad

Column Economie

10:00 Rechts van mij zit Harrie Verrijt. Die schrijft over economie, en heeft onder meer ASML in zijn portefeuille. Een bureau verderop zit Peter Scholtes en hij is een alleskunner, met een voorliefde voor DAF. Tegenover mij maakt Lizette van Neer de economieredactie compleet; zij pakt alles aan, maar heeft een lichte voorkeur voor innovatie.