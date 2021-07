Halleluja, daar stond toch ineens mijn code!

Column Ondanks het Spartaanse geklooi is het toch een goed idee om te gaan kamperen

5 juli In onze smalle gang was de wederhelft in gevecht met karton. Hij had een nieuwe dakkoffer besteld, eentje van afmetingen waar een zwembad van Olympische proporties praktisch bij in het niet valt. Het ding uit zijn doos halen vormde net zo’n grote uitdaging als het straks vermoedelijk zal zijn om hem in te pakken voor onze vakantie.