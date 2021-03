Halveren die veestapel, roepen ze dan. Maar over een bedrijf als Tata Steel, waar het in de omgeving zwart ziet van de uitstoot, hoor je niemand

Ik weet niet of jullie de afgelopen tijd graag naar die debatten hebben gekeken, maar ik in elk geval niet. De meeste van de debatten werken op m’n zenuwen. Er is veel te weinig tijd om echt diep op onderwerpen in te gaan en heel vaak beginnen lijsttrekkers dan maar wat te roepen. Zonder dat er een fatsoenlijke oplossing achteraan komt. Logisch als je in een moordend tempo kiezers over de streep moet trekken, maar de vraag is wat kiezers onder de streep hebben aan het geroep.